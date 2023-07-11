"تايمز" تكشف سبب التكتم على اسم مذيع "بي بي سي" المتهم بالتحرش

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن الأسباب التي دفعت وسائل الإعلام إلى عدم الإفصاح عن اسم مذيع يعمل في "بي بي سي"، متهم بالتحرش.

وقالت الصحيفة، الاثنين، إن "قانون الخصوصية في بريطانيا أهم بكثير من التورط في قضايا التشهير بالنسبة لمحرري وسائل الإعلام اليقظين".

ونقلت الصحيفة عن خبراء في هذا المجال قولهم إن "إحجام وسائل الإعلام عن تسمية أحد كبار المذيعين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) المتهم بدفع أموال لقاصر مقابل الحصول على صور فاضحة، يأتي نتيجة تمدد قانون الخصوصية".

ويقول محامون إن هناك حكمين قضائيين صدرا في بريطانيا في السابق من المحتمل أن يكونا ألقيا بظلالهما على قرارات هيئة التحرير حول ما إذا كان يجب تسمية مذيع (بي بي سي) المتهم بالتحرش أم لا".