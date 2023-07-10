"بي بي سي" توقف مقدم برامج متهمًا بدفع أموال مقابل صور جنسية

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنها تتواصل مع الشرطة، بعد مزاعم بتورط أحد مذيعيها في دفع أموال لمراهق بلغت حسب الإدعاء 35 ألف جنيه إسترليني مقابل الحصول على صور جنسية.

وقال المدير العام تيم ديفي: "نحن على تواصل مع العائلة المشار إليها في التقارير الإعلامية، وأود أن أؤكد لكم أننا نعمل بسرعة لإثبات الحقائق ولضمان التعامل مع هذه الأمور بشكل عادل وبعناية".

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن الصحفي قد طلب أيضًا من الشاب أن يتصل بوالدته لِحملِها على "إيقاف التحقيق".