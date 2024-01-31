شويغو: التعاون العسكري بين روسيا والصين ليس موجهًا ضد دولة ثالثة

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن التعاون العسكري بين روسيا والصين "ليس موجهًا ضد دولة ثالثة".

وأكد شويغو، في اتصال مع نظيره الصيني الجديد دونغ جون، أن العلاقات الروسية الصينية في المجال العسكري تتطور بشكل مطرد في جميع الاتجاهات.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن شويغو أجرى اتصالًا مرئيًّا مع نظيره الصيني بمبادرة من الجانب الصيني.

وأكد الوزير الروسي، أن البلدين "يجريان بانتظام أنشطة تدريب عملياتية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو، ويمارسان بنجاح مهام التدريب القتالي بدرجات متفاوتة من التعقيد".

وتابع: "نحن على عكس بعض الدول الغربية، لا ننشئ تكتلات عسكرية"، وقال إنه يعوّل على "التعاون الأقرب والأكثر إثمارًا" بين روسيا والصين.