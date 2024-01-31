شويغو: التعاون العسكري بين روسيا والصين ليس موجهًا ضد دولة ثالثة
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن التعاون العسكري بين روسيا والصين "ليس موجهًا ضد دولة ثالثة".
وأكد شويغو، في اتصال مع نظيره الصيني الجديد دونغ جون، أن العلاقات الروسية الصينية في المجال العسكري تتطور بشكل مطرد في جميع الاتجاهات.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن شويغو أجرى اتصالًا مرئيًّا مع نظيره الصيني بمبادرة من الجانب الصيني.
وأكد الوزير الروسي، أن البلدين "يجريان بانتظام أنشطة تدريب عملياتية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو، ويمارسان بنجاح مهام التدريب القتالي بدرجات متفاوتة من التعقيد".
وتابع: "نحن على عكس بعض الدول الغربية، لا ننشئ تكتلات عسكرية"، وقال إنه يعوّل على "التعاون الأقرب والأكثر إثمارًا" بين روسيا والصين.
وعبر شويغو عن قناعته، بأن "مباحثات اليوم ستعمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الروسية الصينية في قطاع الدفاع".
ولفت شويغو، إلى أن دونغ جون، درس في وقت ما في موسكو عبر دورات نظمتها الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة الروسية، وفي عامي 2015 و2016 كان قائدًا على الجانب الصيني خلال التدريبات البحرية الروسية الصينية.
وتم تعيين الأدميرال دونغ جون وزيرًا للدفاع في الصين، قبل شهر تقريبًا، وكان يشغل منصب القائد الأعلى لبحرية جيش التحرير الشعبي منذ عام 2021.
وجاء قرار تعيين دونغ جون بعد أكثر من شهرين من إعلان إعفاء وزير الدفاع السابق من منصبه.