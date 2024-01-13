روسيا تسجل رقما قياسيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين

كشفت شركة "غازبروم" الروسية، عن تسجيلها "رقما قياسيا تاريخيا" الجمعة، لإمدادات الغاز اليومية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين.

وزادت شركة "غازبروم"، إمدادات الغاز إلى الصين بمقدار 1.5 مرة في عام 2023، حيث نقلت الشركة إمدادات الغاز إلى الصين عبر أنابيب "قوة سيبيريا".

وجاء في بيان للشركة، أن "الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" تجاوزت مرة أخرى الالتزامات التعاقدية اليومية للشركة".

وجرى تسجيل الأرقام القياسية السابقة يومي 3 و2 كانون الثاني/يناير، مباشرة بعد وصول الإمدادات اليومية إلى المستوى الجديد الذي نص عليه الاتفاق لعام 2024.