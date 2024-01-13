روسيا تسجل رقما قياسيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين
كشفت شركة "غازبروم" الروسية، عن تسجيلها "رقما قياسيا تاريخيا" الجمعة، لإمدادات الغاز اليومية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين.
وزادت شركة "غازبروم"، إمدادات الغاز إلى الصين بمقدار 1.5 مرة في عام 2023، حيث نقلت الشركة إمدادات الغاز إلى الصين عبر أنابيب "قوة سيبيريا".
وجاء في بيان للشركة، أن "الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" تجاوزت مرة أخرى الالتزامات التعاقدية اليومية للشركة".
وجرى تسجيل الأرقام القياسية السابقة يومي 3 و2 كانون الثاني/يناير، مباشرة بعد وصول الإمدادات اليومية إلى المستوى الجديد الذي نص عليه الاتفاق لعام 2024.
وتزود روسيا الصين بالغاز، في إطار اتفاقية ثنائية طويلة الأجل بين شركة "غازبروم" وشركة النفط الوطنية الصينية.
وفي عام 2025، سيصل خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" إلى طاقته التصديرية الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
علاوة على ذلك، سيصل في السنوات المقبلة، الحجم الإجمالي لصادرات "غازبروم" إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وذلك بسبب تنفيذ مشروع إمدادات الغاز إلى الصين على طول طريق الشرق الأقصى.
وقال رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، إن "الصين تدرس إمكانية زيادة إمدادات الغاز الروسي من خلال محطة كهرباء سيبيريا بما يتجاوز طاقتها التصميمية البالغة 38 مليار متر مكعب، ويمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في المستقبل القريب".