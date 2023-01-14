تركيا: الوقت ينفد أمام التصديق على طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الأطلسي

وقالت أنقرة إن السويد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد من تعتبرهم تركيا "إرهابيين"، ومعظمهم من المسلحين الأكراد والمنظمة التي تحملها مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وعلى البرلمان التركي المصادقة على قرار أنقرة بشأن عضوية الدولتين الاسكندينافيتين، مع توقع التصويت على كليهما في نفس الوقت.

وقال كالين إنه كان على الحكومة السويدية توجيه رسالة واضحة إلى "المنظمات الإرهابية مفادها بأن السويد لم تعد ملاذا آمنا لها وأنها لن تكون قادرة على جمع الأموال وتجنيد عناصر والانخراط في أنشطة أخرى".

وأضاف، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المتوقعة في مايو: "لدينا مشكلة تتعلق بالوقت إذا كانوا يريدون الانضمام إلى الحلف قبل قمته في يونيو/ حزيران".

وقال: "بالنظر إلى أن البرلمان سوف يدخل عطلة في وقت ما قبل الانتخابات، فإن أمامكم فترة تتراوح بين شهرين وشهرين ونصف للقيام بكل هذا".