تركيا تحقق بواقعة تعليق دمية لأردوغان في السويد

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الادعاء التركي فتح تحقيقا، اليوم الجمعة، في واقعة بستوكهولم شهدت تعليق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان، مما يزيد المعوقات الدبلوماسية أمام مسعى السويد نيل موافقة تركيا على انضمامها لحلف شمال الأطلسي.

وقد ظهرت دمية لأردوغان معلقة من قدميها خارج مقر بلدية ستوكهولم وعدد قليل من الأشخاص يقفون بجانبها في لقطات كانت أول من ينشرها على "تويتر" ما تطلق على نفسها لجنة التضامن السويدية من أجل روج آفا، في إشارة إلى المناطق الكردية في سوريا.