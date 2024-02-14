سلّمته احتجاجا "شديد اللهجة".. ليتوانيا تستدعي ممثل روسيا لديها

استدعت ليتوانيا القائم بالأعمال الروسي لديها، احتجاجًا على وضع موسكو سياسيين ليتوانيين على قائمة المطلوبين لروسيا.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية ليتوانيا: "في 14 فبراير، تم استدعاء ممثل سفارة روسيا في ليتوانيا إلى وزارة الخارجية الليتوانية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تأتي احتجاجًا على قرار روسيا وضع سياسيين وموظفين مدنيين ومسؤولين ليتوانيين مع أشخاص آخرين على قائمة المطلوبين؛ بسبب اتخاذهم قرارات يمليها عليهم أداء واجباتهم الوظيفية المباشرة".

وفي وقت سابق، وضعت وزارة الداخلية الروسية رئيسة وزراء إستونيا، ورئيس وزارة المالية في لاتفيا ووزير الثقافة الليتواني وعددًا آخر من المسؤولين في دول البلطيق على قائمة المطلوبين.

وردّت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس على ذلك، بالقول: إن وضعها على قائمة المطلوبين لن يرهبها ولن يجعلها تصمت وستواصل دعم أوكرانيا، وإن المذكرة الروسية وهمية.