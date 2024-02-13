رئيسة وزراء إستونيا "المطلوبة" تعلق على قرار روسيا
علّقت رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، اليوم الثلاثاء، على قرار روسيا إدراجها على قائمة المطلوبين، واصفة القرار بـ"الوهمي".
وقالت كالاس، لبوابة الإذاعة الإستونية: "يعتقد الاتحاد الروسي أن مذكرة الاعتقال الوهمية ستساعد على إسكات إستونيا، لن أبقى صامتة، سأواصل دعم أوكرانيا بقوة والدعوة إلى تعزيز الدفاع الأوروبي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أدرجت وزارة الداخلية الروسية كالاس على قائمة المطلوبين في الاتحاد الروسي، وفقا لقاعدة بياناتها.
فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ضرورة المحاسبة على الجرائم أمام ذكرى المحررين من الفاشية والنازية، في إطار تعليقها على قرار الداخلية الروسية.
وقال متحف الحرب الإستوني، في وقت سابق، إنه يخطط لإعادة دفن رفات الجنود السوفييت من أجل ترميم الممر المؤدي إلى النصب التذكاري لفرسان وسام صليب الحرية الإستوني في المقبرة العسكرية.
وكان يوجد نحو 16 قبرًا وشواهد قبور، قبل أن تظهر تقارير عن خطط "لإعادة دفن" رفات 38 جنديًا سوفييتيًا.