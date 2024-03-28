صحيفة: واشنطن تسعى لتعديل خطط "اجتياح رفح" لا إيقافه

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإعادة رسم خطة عملية رفح الإسرائيلية دون السعي إلى إيقافها.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تُجري مباحثات في هذا السياق مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث لم تركز المناقشات، التي استمرت على مدى اليومين الماضيين، بين غالانت وكبار المسؤولين في البيت الأبيض و"البنتاغون"، حول العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في جنوب غزة على كيفية إيقافها، بل على كيفية حماية المدنيين أثناء بدء العملية".

ووفق التقرير فإنّ لهجة المسؤولين الأمريكيين تغيرت عمّا كانت عليه قبل أسابيع، عندما حذر كبار المسؤولين الأمريكيين صراحة إسرائيل من شن هجوم شامل على رفح، حيث لجأ أكثر من مليون نازح فلسطيني، في حين تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحدٍ، بالمضي قدما في خطته.

وأضاف التقرير أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي اتفقا على "ضرورة طرد كتائب "حماس" في رفح حتى لا يتمكن المسلحون من محاولة العودة أو الاستمرار في تهريب الأسلحة إلى القطاع، وهو ما يشكل شرطًا أساسيًا لإنهاء الحرب وتمهيد الطريق لسلطة سياسية جديدة في غزة" وفق تعبيره.

وأضاف أنّ "هذا يعني أيضًا محاولة إيجاد سبل للعمل مع إسرائيل بشأن إستراتيجية رفح، في ظل الافتقار إلى خيارات أفضل".