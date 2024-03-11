رغم التهديد الإسرائيلي.. إدارة بايدن لا تتوقع "عملية وشيكة" في رفح

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس بايدن لا تتوقع أن تقوم القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية بشكل وشيك في رفح.

جاء ذلك تعليقًا على ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أنه يعتزم إرسال الجيش إلى رفح بصرف النظر عن وجود اتفاق من عدمه.

وكان نتنياهو قال لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه يعتزم المضي قدمًا في غزو مدينة رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهو ما رأت فيه الصحيفة تحديًا للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حذَّر من أن مثل هذا الهجوم سيكون "خطًّا أحمر".

وفي ردّه على سؤال عن ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستنتقل إلى رفح، أجاب نتنياهو: "سنذهب إلى هناك، ولن نتركهم، في إشارة إلى حماس. كما تعلمون، لديَّ خطٌّ أحمر. هل تعرفون ما هو الخط الأحمر؟ ألّا يتكرَّر الـ7 من أكتوبر من العام الماضي مرَّة أخرى.. لن يتكرَّر مرة أخرى."

وأضاف نتنياهو للصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي استطاع تدمير ثلاثة أرباع كتائب حماس، وأن إسرائيل على وشك الانتهاء من الجزء الأخير من الحرب، وأن القتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما ستة أسابيع، وربما أربعة ".