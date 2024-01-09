خامنئي: سنعاقب من يقف وراء هجومَي كرمان

طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية في بلاده بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية للهجمات الدموية التي تعرضت لها محافظة كرمان الأسبوع الماضي.

وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الحكومي: "المسؤولون المعنيون يحاولون جديا التعامل مع حادثة كرمان وقد قاموا بعمل جيد".

وزاد خامنئي: "كارثة كرمان كانت مصيبة للشعب الإيراني، ونحن لا نتهم أحدا"، موضحا "نُصر على معاقبة مرتكبي الحادث الإرهابي الحقيقيين في كرمان، من هم خلف الكواليس".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات المميتة في مدينة كرمان، عبر بيان له، مشيرا إلى أن الهجمات "نفذها انتحاريان يدعيان عمر الموحد وسيف الله المجاهد."

وأشار البيان إلى أن الهجمات المذكورة تم تنفيذها باستخدام أحزمة ناسفة.