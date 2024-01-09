خامنئي: سنعاقب من يقف وراء هجومَي كرمان
طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية في بلاده بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية للهجمات الدموية التي تعرضت لها محافظة كرمان الأسبوع الماضي.
وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الحكومي: "المسؤولون المعنيون يحاولون جديا التعامل مع حادثة كرمان وقد قاموا بعمل جيد".
وزاد خامنئي: "كارثة كرمان كانت مصيبة للشعب الإيراني، ونحن لا نتهم أحدا"، موضحا "نُصر على معاقبة مرتكبي الحادث الإرهابي الحقيقيين في كرمان، من هم خلف الكواليس".
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات المميتة في مدينة كرمان، عبر بيان له، مشيرا إلى أن الهجمات "نفذها انتحاريان يدعيان عمر الموحد وسيف الله المجاهد."
وأشار البيان إلى أن الهجمات المذكورة تم تنفيذها باستخدام أحزمة ناسفة.
ووقع انفجاران في محافظة كرمان في ذكرى مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء الماضي، وأديا إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 284 آخرين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، الثلاثاء، إن "الحكومة تنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية حول هجوم كرمان".
وأضاف جهرمي في مؤتمر صحفي، أن "داعش، الذي تشكل بدعم من أمريكا وإسرائيل، تبنى المسؤولية عن هجوم كرمان"، مبينا أن "المجلس الأعلى للأمن القومي عقد الاجتماعات والتحقيقات اللازمة واتخذ بعدها ما يلزم من قرارات".
واعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، أن سبب الهجوم الانتحاري هو "نشاط تنظيم داعش في أفغانستان".