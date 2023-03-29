نتنياهو: التحالف الأمريكي الإسرائيلي "لا يتزعزع"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن تحالف بلاده مع الولايات المتحدة "لا يتزعزع".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نتنياهو في "قمة الديمقراطية" المنظمة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أبدى قلقًا من التعديلات المقترحة للنظام القضائي الإسرائيلي.