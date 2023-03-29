نتنياهو: التحالف الأمريكي الإسرائيلي "لا يتزعزع"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن تحالف بلاده مع الولايات المتحدة "لا يتزعزع".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نتنياهو في "قمة الديمقراطية" المنظمة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أبدى قلقًا من التعديلات المقترحة للنظام القضائي الإسرائيلي.
وقال نتنياهو في كلمة عبر الإنترنت: "عرفت إسرائيل والولايات المتحدة اختلافات في الرأي من وقت لآخر، لكني أحرص على التأكيد على أن التحالف بين أكبر ديمقراطية في العالم وبين إسرائيل الديمقراطية القوية والشامخة والمستقلة في قلب الشرق الأوسط، راسخ لا يتزعزع.. وما من شيء قادر على تغيير ذلك".