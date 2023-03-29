نتنياهو ردًا على بايدن: إسرائيل لا تتخذ القرارات بناء على ضغوط خارجية

وكان بايدن قد قال إنه يأمل بأن يتخلى نتنياهو عن التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات في إسرائيل وأزمة سياسية للحكومة.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الحكومة الإسرائيلية التي تواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية الذي "جمّد" مؤخرًا، لا يمكنها "مواصلة هذا المسار".

وأردف بايدن على هامش زيارة إلى كارولاينا الشمالية: "لا يمكنهم مواصلة هذا المسار، وأعتقد أنني أفهمت موقفي"، موضحًا من جهة أخرى أنه لا يعتزم "في المدى القريب" دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة البيت الأبيض.

وأشار إلى أنه يأمل بأن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية الذي أثار أزمة سياسية لحكومته واحتجاجات في إسرائيل.