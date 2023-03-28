تقرير: إسرائيل على موعد مع أزمة جديدة عنوانها "الحرس الوطني"

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وغيرها من وسائل الإعلام العبرية، الإثنين، أن نتنياهو اتفق مع بن غفير، على تجميد مسيرة التشريع الخاصة بخطة الإصلاح القضائي حتى شهر تموز/ يوليو القادم، في مقابل تشكيل جهاز الحرس الوطني، وهو الجهاز الذي سيخضع لإمرة زعيم "عوتسما يهوديت" بشكل مباشر.

وبموجب الاتفاق، سوف يطرح ملف "الحرس الوطني" أمام اجتماع الحكومة المقبل للمصادقة عليه، حيث أعلن بن غفير أنه لن يعارض تجميد خطة الإصلاح القضائي حالياً، بعد أن حصل على تعهد من نتنياهو بشأن الحرس الوطني، كما حصل على تعهد منه بأنه في حال عدم حدوث توافق مع قوى المعارضة بشأن خطة الإصلاح القضائي، سوف يصوت الائتلاف عليها خلال دورة الانعقاد الصيفي.

ونشرت الصحيفة صورة من الاتفاق الموقع من نتنياهو وبن غفير بشأن تشكيل "الحرس الوطني"، وورد فيه أن يوم الثاني من نيسان/ أبريل المقبل، خلال اجتماع الحكومة، سيطرح مقترح تشكيل الحرس الوطني، التابع لوزارة الأمن القومي، وإدخال التعديلات المطلوبة على التشريع الخاص بتشكيله.