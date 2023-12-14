ترامب يتراجع عن تعهد أمريكي إذا فاز بالرئاسة
قال دونالد ترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، إنه سيتراجع إذا انتُخب رئيسا، عن تعهد أمريكي بقيمة 3 مليارات دولار.
ويتمثل التعهد الأمريكي في تقديم هذا المبلغ إلى صندوق عالمي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأعلنت نائبة الرئيس كاملا هاريس التعهد هذا الشهر في دبي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب28)، إلا أنه يتوقف على موافقة الكونغرس المنقسم سياسيا والذي يتعين أن يصادق على صرف الأموال.
وأكد ترامب، الذي جعل من مهاجمة استثمارات إدارة الرئيس جو بايدن في الطاقة المتجددة جزءا أساسيا من رسالة حملته الانتخابية، معارضته لما أسماه "تعويضات المناخ" للدول الأخرى.
ولفت أحد المساعدين في حملة ترامب، إلى أن الرئيس السابق كان يقصد تعهد الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر.
وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في كورالفيل بولاية أيوا الأربعاء "عندما أعود للمنصب، سيتم إلغاء جميع مدفوعات تعويضات المناخ على الفور"، مضيفا أنه سيسعى حتى إلى "استرداد" أي مدفوعات قدمتها إدارة بايدن.
ويتقدم ترامب على منافسيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري؛ ما يعني أنه من المرجح أن يواجه بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024.