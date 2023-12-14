ترامب يتراجع عن تعهد أمريكي إذا فاز بالرئاسة

قال دونالد ترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، إنه سيتراجع إذا انتُخب رئيسا، عن تعهد أمريكي بقيمة 3 مليارات دولار.

ويتمثل التعهد الأمريكي في تقديم هذا المبلغ إلى صندوق عالمي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

وأعلنت نائبة الرئيس كاملا هاريس التعهد هذا الشهر في دبي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب28)، إلا أنه يتوقف على موافقة الكونغرس المنقسم سياسيا والذي يتعين أن يصادق على صرف الأموال.