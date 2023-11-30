افتتاح أعمال مؤتمر "كوب 28" رسميًا في دبي

افتتح سلطان الجابر رئيس (كوب28) مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام بحث الدول على إيجاد أرضية مشتركة بشأن السياسات الرامية لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

وأشار إلى أن العديد من شركات النفط الوطنية اعتمدت أهداف انبعاثات كربونية صفرية لعام 2050.

وقال الجابر "ممتن لأنهم صعدوا للانضمام إلى هذه الرحلة التي غيرت قواعد اللعبة... لكن يجب أن أقول إن هذا ليس كافيا، وأعلم أن بإمكانهم فعل المزيد".

وسلّم رئيس كوب27 وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة المؤتمر إلى الإماراتي سلطان الجابر.