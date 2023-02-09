بايدن: لا نسعى إلى نزاع مع الصين

ويبدو أن تعليقات بايدن تهدف إلى تخفيف التوتر بشأن إسقاط المنطاد الصيني الضخم الذي حلق فوق الأراضي الأمريكية قبل أن تسقطه القوات الجوية قبالة الساحل الشرقي السبت.

وعندما سئل بايدن إن كان إسقاط المنطاد سيتسبب بضرر للعلاقات مع بكين، أجاب "لا".

وقالت الصين إن المنطاد كان مخصصا لأغراض الأرصاد الجوية وليس له أي غرض عسكري، لكن واشنطن وصفته بأنه آلية تجسس متطورة تعمل من ارتفاعات عالية.

من جانب آخر، أعلن بايدن خلال مقابلته مع "بي بي أس" أن لديه "نية" للترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024، لكنه لم يتخذ قرارا "نهائيا" بعد.

وقال: "لم اتخذ هذا القرار بعد. أعتقد أن هذه نيتي، لكني لم اتخذ القرار بشكل نهائي".