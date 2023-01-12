تقرير: خطة نتنياهو وسموتريتش الاقتصادية تفجر جدلا جديدًا في إسرائيل

السيناريو البريطاني

وقال تقرير للقناة 12 العبرية، إن "خطة نتنياهو الاقتصادية تثير القلق لدى كبار الاقتصاديين في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الجميع يتفق على أن هذه ليست خطة من شأنها أن توقف ارتفاع الأسعار، ويمكن أن تؤدي لزيادة الأحوال الاقتصادية سوءًا".

وأوضح التقرير العبري أن "الخطة التي طرحها نتنياهو وسموتريتش، الليلة الماضية، تشبه إلى حد ما تلك التي أدت العام الماضي للإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تروس، بعد حوالي 40 يومًا من توليها المنصب".

وبين التقرير أن "نتنياهو يحاول السير على خطى رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، والتي وضعت سياسة اقتصادية شعبوية لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق؛ الأمر الذي دفعها للاستقالة بعد فترة وجيزة من تسلمها منصبها".

وأشار إلى أن "خطة نتنياهو ستعمل على زيادة الإنفاق الحكومي؛ الأمر الذي سيساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة في إسرائيل، وسيؤدي أيضًا لعجز كبير في موازنة الحكومة، وزيادة تكلفة تمويل الديون".