قمة المناخ في الإمارات.. آمال وتحديات‎

ينتظر العالم باهتمام بالغ وطموحات عالية مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"، الذي سيتم تنظيمه في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر.

وتتمتع الدورة المنتظرة للمؤتمر بأهمية خاصة؛ ارتباطا بالتحديات الكبيرة التي أصبحت ظاهرة التغيرات المناخية المتطرفة تفرضها على الشعوب في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك الأعاصير والفيضانات العنيفة، والجفاف والتصحر، وارتفاع درجات الحرارة.

حرارة قياسية

ويعد المؤتمر فرصة لإحداث نقلة في ديناميكيات العمل من أجل المناخ، رغم التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على كافة أطر العمل الدولي المشترك، الذي يحتاج مستوى من الإجماع.

ويأتي انعقاد المؤتمر بينما ارتفع معدل الحرارة العالمية في السابع عشر من نوفمبر الجاري لأكثر من درجتين مئويتين، في سابقة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي أكثر من الحد الأعلى الذي أقره اتفاق باريس للمناخ.

وينص اتفاق باريس للمناخ على إبقاء الاحترار العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود للحد من الزيادة لتكون عند 1.5 درجة مئوية.