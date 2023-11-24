الإمارات تطلق "مركز التعليم الأخضر" لمعالجة قضايا المناخ

وفي كلمته خلال المؤتمر، أشار الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تقع ضمن المنطقة المدارية الجافة، ويسودها المناخ الصحراوي الحار والقاسي، وإزاء هذه التحديات، تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم جهود الحفاظ على الموارد البيئية واستدامتها من خلال تطوير الحلول والبرامج المبتكرة"، مشددًا على أن "الاستدامة تعد من القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية التي تعكس قيم الإمارات الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية".

وقال: "عاش آباؤنا وأجدادنا بتناغم تام مع الموارد البيئية، وأدركوا بفطرتهم الحسنة الحاجة للمحافظة عليها، وأن يأخذوا منها قدر احتياجهم فقط. وبالنظر إلى يومنا، نجد أن الأيام تعيد نفسها، وتحتم علينا العمل على خطى آبائنا بالاهتمام ببيئتنا والحفاظ عليها لأجيالنا القادمة".

وأوضح وزير التربية الإماراتي أن إطلاق "مركز التعليم الأخضر تحت عنوان إرث من أرض زايد"، يمثل ثمرة التعاون البناء والتنسيق المتواصل الذي امتد لشهور مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وخطوة محورية وهامة في مسيرة التأكيد على الدور الرئيس لقطاع التعليم في معالجة أزمة المناخ.

وأضاف: "تواصل دولة الإمارات السير على خطى الوالد المؤسس في تحقيق الإنجازات في مجال الحفاظ على البيئة وصون مواردها وضمان استمرارية التنمية المستدامة. وتمثل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 دليلا آخر على مكانة الدولة الرائدة مساعيها الحثيثة لإحداث أثر ملموس في ملف الحياد المناخي. ونستذكر اليوم إرث القائد المؤسس، ونؤكد حرصنا على المضي قدمًا في نشر رؤيته الرامية لتعزيز جهود الاستدامة حول العالم".

وتابع قائلًا: "نحن حريصون على أن يترك هذا المركز إرثًا لا يُمحى وأن تواصل مؤتمرات الأطراف القادمة التركيز على أهمية التعليم المناخي بما يسهم في ترك أثر إيجابي مستدام ينعكس على مستقبلنا جميعًا، لأننا مؤمنون بقدرة الأجيال القادمة من إحداث التغيير الحقيقي المطلوب لبناء غد أفضل، وهو ما يتطلب منا تمكين القطاع التعليمي وتعزيز دوره البيئي".