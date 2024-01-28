"مبادرة تاريخية" أوروبية لمكافحة تهريب الكوكايين

في مبادرة وصفتها صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنها "تاريخية" يقودها الاتحاد الأوروبي، اجتمع قادة من حوالي عشرين ميناء أوروبيًا في أنتويرب؛ بهدف التصدي للتهديد المتصاعد الذي تشكله المنظمات الإجرامية في تهريب الكوكايين.

وتأكيداً على الحاجة إلى مكافحة الشبكات عبر كيان تنظيمي، أطلقت المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي "تحالف الموانئ" في 24 يناير/كانون الثاني.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن التحالف يهدف إلى مواجهة المنظمات الإجرامية التي حولت شحن الحاويات إلى قناة رئيسة لتهريب المخدرات، ولاسيما الكوكايين.

وشددت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، على الضرورة الملحة لحماية المواطنين والمجتمع والاقتصاد.