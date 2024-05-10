بريطانيا تحاكم مواطنَين بتهمة التجسس لصالح الصين

أبلغت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، اثنين من مواطنيها بأنهما سيخضعان للمحاكمة العام المقبل؛ لاتهامهما بالتجسس لصالح الصين.

وقالت وكالة "رويترز"، إن أحد المواطنين باحث سابق كان يعمل لدى عضو بارز في البرلمان من حزب المحافظين الحاكم، مضيفة أن الباحث السابق كريستوفر كاش (29 عاما) وكريستوفر بيري (32 عاما) اتُهما الشهر الماضي بتقديم معلومات إلى الصين، بما يضر بمصالح البلاد وينتهك قانون أسرار الدولة.

وظهر كاش وبيري، ولم يتقدما بطلب استئناف بعد، في جلسة وجيزة في محكمة أولد بيلي في لندن اليوم، وتحدثا فقط لتأكيد اسميهما وتاريخي ميلادهما.

وأُبلغا بأن محاكمتهما ستجري في ربيع أو صيف العام المقبل، وأُفرج عن كليهما بكفالة إلى حين عقد جلسة استماع في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول.