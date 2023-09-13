بريطانيا: رغم محاولات تجسس الصين إلا أننا بحاجة للعلاقة معها

قالت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوش إنه رغم الخلاف الجديد حول التجسس المشتبه به في البرلمان البريطاني لصالح الصين، إلا أن بريطانيا تحتاج إلى علاقاتها مع بكين ولا يتوجب قطعها، وفق ما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، جاءت تعليقات كيمي بادينوش في الوقت الذي طالب فيه أعضاء حزب المحافظين باتخاذ إجراءات ضد الصين في أعقاب مزاعم تفيد بأن باحثًا برلمانيًا كان جاسوسًا لصالح البلاد.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند، عن "استيائه من تدخلات بكين في ديمقراطية بلاده، إلا أنه تحدث علنًا لصالح مواصلة التعامل مع بكين على الرغم من هذه المزاعم.