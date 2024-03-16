البحرية الهندية تمنع صوماليين من أعمال قرصنة
نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه.إن.آي"، اليوم السبت، عن مسؤولين، أن البحرية الهندية منعت قراصنة صوماليين من استخدام سفينة الشحن "روين" في أعمال قرصنة، وفق "رويترز".
وأفاد المصدر بأن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية اعترضت طريق سفينة شحن ضخمة ترفع علم مالطا، أمس الجمعة، وتمّ التحرك وفقًا للقانون الدولي، مضيفًا أن السفينة فَتحت النار على السفينة الحربية الهندية.
وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة "روين" في ديسمبر، ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلادش، قبالة سواحل الصومال، الأسبوع الماضي.