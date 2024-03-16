البحرية الهندية تمنع صوماليين من أعمال قرصنة

نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه.إن.آي"، اليوم السبت، عن مسؤولين، أن البحرية الهندية منعت قراصنة صوماليين من استخدام سفينة الشحن "روين" في أعمال قرصنة، وفق "رويترز".

وأفاد المصدر بأن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية اعترضت طريق سفينة شحن ضخمة ترفع علم مالطا، أمس الجمعة، وتمّ التحرك وفقًا للقانون الدولي، مضيفًا أن السفينة فَتحت النار على السفينة الحربية الهندية.