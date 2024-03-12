مسلحون يستولون على سفينة شحن قبالة الصومال

قالت شركة أمبري للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، إن 20 مسلحًا اعتلوا سفينة بضائع قبالة الصومال واستولوا عليها، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وهذه أحدث حلقة في مسلسل استهداف السفن منذ عودة القراصنة الصوماليين لشن هجمات في الأشهر القليلة الماضية، لكن شركة أمبري لم تشر بالتحديد إلى أن من اعتلوا السفينة قراصنة صوماليين.

ونقلت الوكالة عن شركة أمبري قولها إن السفينة هي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بنغلاديش، وكانت تبحر من موزامبيق إلى دولة الإمارات.

وأضافت أن الواقعة كانت على بعد ستمائة ميل بحري من شرق مقديشو.

كما أخطرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بشأن واقعة اعتلاء السفينة، حيث نصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور.

غير أن الهيئة لم تحدد هي الأخرى ما إذا كان من اعتلوا السفينة من القراصنة الصوماليين.