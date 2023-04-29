آلاف يتظاهرون في فرنسا ضد خطط الحكومة بشأن الهجرة

تظاهر آلاف، بينهم الكثير من اللاجئين غير الشرعيين، اليوم السبت، في باريس وعدد من المدن الفرنسية؛ احتجاجا على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة الفرنسي، وعملية طرد المهاجرين من جزيرة مايوت في المحيط الهندي.

وفي باريس، سار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها "لا لقانون دارمانان. ضد القمع والسجن والترحيل"، في إشارة إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وأكد أبو بكر (31 عاما)، القادم من مالي ولا يحمل وثائق، أن قانون الهجرة الذي أرجأته الحكومة حتى الخريف "قانون عنصري يهدف إلى تجريم الأجانب" وسيقود إلى "مزيد من عمليات الترحيل".