فرنسا تحتفي بذكرى تصويت النساء.. متى اكتسبته العربيات؟

‏تحتفي فرنسا هذه الأيام بذكرى مهمة بالنسبة للسيدات في البلاد حيث حصلن في تاريخ 21 ابريل / نيسان 1944 على حق الانتخاب ‏والترشح، بموجب قانون وقعه الجنرال شارل ديغول.

وما يزيد من أهمية هذا التاريخ لدى السيدات الفرنسيات أنهن انتظرن طويلا للحصول على هذا الحق بعد مرور 150 عاما على قيام الثورة الفرنسية وإعلان ميثاق ‏الحقوق والمواطنة.

ويقر المسؤلون الفرنسيون بتأخر فرنسا في الاعتراف بحق السيدات في الانتخاب، رغم تصدر فرنسا واجهة الخطاب الليبيرالي الداعي للحقوق والحريات في العالم.