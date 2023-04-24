فرنسا تحتفي بذكرى تصويت النساء.. متى اكتسبته العربيات؟
تحتفي فرنسا هذه الأيام بذكرى مهمة بالنسبة للسيدات في البلاد حيث حصلن في تاريخ 21 ابريل / نيسان 1944 على حق الانتخاب والترشح، بموجب قانون وقعه الجنرال شارل ديغول.
وما يزيد من أهمية هذا التاريخ لدى السيدات الفرنسيات أنهن انتظرن طويلا للحصول على هذا الحق بعد مرور 150 عاما على قيام الثورة الفرنسية وإعلان ميثاق الحقوق والمواطنة.
ويقر المسؤلون الفرنسيون بتأخر فرنسا في الاعتراف بحق السيدات في الانتخاب، رغم تصدر فرنسا واجهة الخطاب الليبيرالي الداعي للحقوق والحريات في العالم.
واللافت أن فرنسا لم تسبق كثيرا العالم العربي في الاعتراف بحق النساء في التصويت، حيث لحقت بها سوريا بعد خمس سنوات فقط، أي في العام 1949، وفي لبنان حصلت المرأة على حق التصويت عام 1952، لكنها لم تنجح في دخول البرلمان إلا عام 1991.
ولا يختلف الأمر كثيرا في مصر حيث تمكنت المرأة هناك من الحصول على حق التصويت عام 1956 لكنها كانت سباقة إلى دخول البرلمان بعد عام واحد فقط لتكون أول امرأة عربية تشارك في العمل البرلماني.
وفي عام 1957 حصلت المرأة التونسية على حق العمل السياسي تصويتا وترشيحا، تلتها موريتانيا التي أقرت هذا الحق عام 1961 لكن المرأة الموريتانية لم تصل إلى البرلمان إلا في العام 1975.
أما في الجزائر فقد حصلت النساء على هذا الحق عام 1962، ثم المغرب عام 1963 والسودان وليبيا عام 1964.
ثم جاءت المرأة اليمنية التي حصلت على حق التصويت والترشح عام 1967 لكنها لم تدخل البرلمان حتى العام 1990.