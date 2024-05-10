بماذا اعترفت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بشهادتها ضد ترامب؟

أدلت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، باعتراف هو الأول من نوعه في قضية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المتعلقة بدفع أموال للممثلة الإباحية دانيالز من أجل عدم إفصاحها عن إقامة علاقة معه عام 2006.

وخلال جلسة محاكمة جديدة للرئيس السابق، عُقدت أخيرًا، شنت محاميته سوزان نيتشلز هجومًا عنيفًا على الممثلة الإباحية دانيالز، البالغة من العمر 45 عامًا، مستجوبة إياها حول مصادر دخلها.

وسألت المحامية نيتشلز، الممثلة الإباحية دانيالز حول محاولة إقناعها بعض العملاء بأنها تستطيع التحدث مع أقاربهم المتوفين، وما إذا كان هذا مصدرا لكسب المال، لتعترف دانيالز، بأنها "إحدى الطرق التي تدر عليها الدخل".