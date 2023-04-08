الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز توجه رسالة لميلانيا ترامب
وجهت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز رسالة لزوجة دونالد ترامب، السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، على خلفية اتهام ترامب ومحاكمته بشأن ما يسمى مدفوعات الأموال الصامتة.
وادعت ستورمي دانيالز خلال مقابلتها في برنامج "صباح الخير بريطانيا" الذي يقدمه الإعلامي الشهير بيرس مورغان، أنه كان لديها علاقة رومانسية خارج نطاق الزواج مع ترامب في عام 2006.
وقالت إنها تشعر "بالسوء" تجاه ميلانيا ترامب بعد أن سألها بيرس مورغان عما إذا كان لديها أي تعاطف معها.
وأضافت: "اتصل بي إذا كنت تريد مني أن أشهد على طلاقك".
وقالت ستورمي دانيالز مازحة إن دونالد ترامب ما زال "مدينًا لي بالعشاء" لأنها أخبرت بيرس مورغان عن علاقتها الجنسية المزعومة مع الرئيس السابق.
ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية مرتبطة بمبالغ مالية صامتة بلغت 130 ألف دولار دفعت لممثلة الأفلام الإباحية.
بعد اعتقاله ومحاكمته في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أخبرت دانيالز، مورغان، عن الليلة التي زعمت فيها أنها نامت مع ترامب بعد لعبة غولف في بحيرة تاهو.