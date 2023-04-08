الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز توجه رسالة لميلانيا ترامب

وقالت إنها تشعر "بالسوء" تجاه ميلانيا ترامب بعد أن سألها بيرس مورغان عما إذا كان لديها أي تعاطف معها.

وأضافت: "اتصل بي إذا كنت تريد مني أن أشهد على طلاقك".

وقالت ستورمي دانيالز مازحة إن دونالد ترامب ما زال "مدينًا لي بالعشاء" لأنها أخبرت بيرس مورغان عن علاقتها الجنسية المزعومة مع الرئيس السابق.