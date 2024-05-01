الإكوادور تعلن الطوارئ لمواجهة العصابات المنظمة

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا فجر اليوم، حالة الطوارئ في خمس مقاطعات ساحلية؛ بسبب "صراع داخلي مسلح".

ويمثل الإجراء، إعلان الطوارئ الثاني لأسباب أمنية من قبل نوبوا الذي تولى منصبه في نوفمبر، على وعود بإصلاح الوضع الأمني المتدهور الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أعداد الوفيات الناجمة عن العنف وجرائم أخرى، بحسب رويترز.

وجاء في مرسوم رئاسي أن الإجراء الخاص بمقاطعات: إل أورو، وجواياس، ولوس ريوس، ومانابي، وسانتا إيلينا سيستمر لمدة 60 يومًا.

وأضاف المرسوم، أنه سيتم نشر قوات الشرطة والقوات المسلحة في تلك المناطق بسبب "ضرورة تنفيذ عمليات قتالية تكتيكية ضد الجماعات المسلحة المنظمة".

وتلقي الحكومة باللوم في أعمال العنف - بما في ذلك اقتحام محطة تلفزيون واحتجاز عدد كبير من حراس سجن كرهائن في شهر ينايرعلى عصابات تهريب المخدرات.