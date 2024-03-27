إسبانيا.. اعتقال 78 شخصًا بتهمة التطرف العام الماضي

سجلت إسبانيا 78 حالة اعتقال بتهمة التطرف العام الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي منذ 2005، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

ونقل الموقع عن التقرير السنوي للأنشطة المرتبطة بالتطرف الصادر عن المرصد الدولي "أوبيت"، أن إسبانيا لم تشهد مثل هذا العدد الكبير من المعتقلين بتهم التطرف، منذ العام الذي تلا هجمات مدريد 2004.

وأفاد التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الداخلية الإسبانية، بأن قوات الأمن في البلاد نفذت ما مجموعه 36 عملية ضد الأنشطة المتطرفة خلال عام 2023، أكثر من نصفها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وأوضح أن النمو الهائل في عدد هذه العمليات وفي عدد الموقوفين في عام 2023 لم يحدث حتى بِدء الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.