روسيا: تضرر خطوط الغاز والكهرباء في "بلغورود" جراء هجوم أوكراني
أعلن حاكم منطقة "بلغورود" الروسية التي تقع على الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، أن قصفًا أوكرانيا للمنطقة الليلة الماضية، ألحق أضرارا بخط لأنابيب الغاز وخطوط الكهرباء إضافة إلى منزل في قرية سبوداريوشينو.
وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، عبر منصة "تيليغرام"، أن "الأهم هو أنه ليس هناك ضحايا".
ومنطقة "بلغورود" واحدة من عدة مناطق في جنوب روسيا، حيث تعرضت أهداف مثل مخازن وقود وذخيرة لانفجارات منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
ولا تعلن كييف أبدا تقريبا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن تدمير البنية التحتية بمثابة استعداد لهجوم بري مزمع.