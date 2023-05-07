روسيا: تضرر خطوط الغاز والكهرباء في "بلغورود" جراء هجوم أوكراني

أعلن حاكم منطقة "بلغورود" الروسية التي تقع على الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، أن قصفًا أوكرانيا للمنطقة الليلة الماضية، ألحق أضرارا بخط لأنابيب الغاز وخطوط الكهرباء إضافة إلى منزل في قرية سبوداريوشينو.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، عبر منصة "تيليغرام"، أن "الأهم هو أنه ليس هناك ضحايا".