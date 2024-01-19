روسيا تواجه الغرب في أفريقيا بـ"دبلوماسية الحبوب"

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، عبر المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، عن وصول شحنة تبلغ نحو 25 ألف طن من القمح إلى مالي قادمة من موسكو، مؤكدة: "إن هذه الشحنة الرابعة من المنتجات الروسية الأساسية الممنوحة مجانًا"، مشيرة إلى تسليم ما مجموعه 50 ألف طن من القمح و22 ألف طن من الأسمدة إلى باماكو منذ حزيران/ يونيو 2023.

وعلقت ماريا زاخاروفا في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية: "تعتزم روسيا مواصلة مساعدة الدول الأفريقية على الاستجابة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية".

وفي منتصف عام 2023، أرسلت روسيا بالفعل الشحنة الأولى التي تبلغ 50 ألف طن من الحبوب، بسعر مخفض، وفقا للمعلومات التي نشرتها الصحافة وأكدتها مصادر أفريقية.

تنفيذ وعود بوتين

واعتبرت جون أفريك، "أن روسيا المنخرطة في حرب مطولة مع أوكرانيا، تسعى إلى تعزيز موقفها الدبلوماسي في مواجهة الغرب، وخاصة في غرب أفريقيا، حيث تعمل على تنفيذ الوعد الذي بذله فلاديمير بوتين في نهاية القمة الروسية الثانية في سانت بطرسبرغ، لتوفير ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح مجانًا لستّ دول أفريقية، وهي مالي وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا وزيمبابوي والصومال".

وتأتي شحنات القمح إلى باماكو، التي تم إرسالها بالتوازي مع تلك التي تم إرسالها إلى بانغي وهراري وأسمرة، بعد شحن الشحنات الأولى من القمح في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 إلى واغادوغو ومقديشو.

وأشار التقرير إلى أنّ تسليم هذه الشحنات، التي رحبت بها السلطات القائمة، تواجه صعوبات لوجستية وحتى دبلوماسية، وأثار تسليم 50 ألف طن من القمح إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، عبر ميناء دوالا الكاميروني، توترات في قطاع المطاحن في الكاميرون، ومناقشات بين ياوندي وبانغي.

وفي مالي، كما هو الحال في بوركينا فاسو، وهي دولة أخرى تتلقى التبرعات الروسية، يبدو الوضع أبسط، وفي كلتا الحالتين، تولّت الدولة توزيع شحنة الحبوب الروسية بين المطاحن المختلفة؛ لتجنب التوترات حول التمتع بهذه السلعة المجانية.