هل خسرت فرنسا أسواق الحبوب بشمال أفريقيا لصالح روسيا؟

وأوضح المكتب أن "انخفاض صادرات الحبوب لا يزال يؤثر على ميزان إجمالي المنتجات الزراعية، الذي انخفض إلى 133 مليون يورو في سبتمبر / أيلول 2023، أي بانخفاض قدره 268 مليون يورو خلال عام واحد، ويرجع ما يقرب من 60 % من هذا الانخفاض إلى تدهور التجارة مع دولة ثالثة".

ويأتي هذا التراجع في وقت تخسر فيه فرنسا أهم سوقين لها من الحبوب وهما الجزائر والمغرب حيث ذكرت وسائل إعلام روسية مؤخرا أن "الجزائر تحافظ على المركز الثاني من حيث حجم الواردات من القمح الروسي خلال الشهرين الأخيرين".

ولا يزال المغرب يستورد كميات هامة من حاجياته من الحبوب، لكنه بدأ مؤخرا يعتمد أكثر على روسيا في استيراد الحبوب، وذلك في وقت دفعت فيه موسكو بمبادرات لتعزيز مكانتها في أفريقيا.