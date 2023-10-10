روسيا تكشف عن مساع للتوصل لتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع كل من إسرائيل وفلسطين لإيجاد سبل للتسوية بين الجانبين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ونحن نواصل اتصالاتنا”، مضيفًا "نتحدث عن اتصالات على مستويات مختلفة، بما في ذلك المستويات العليا".
وأضاف بيسكوف: “لكن في الوقت نفسه، لدينا أيضًا علاقاتنا مع إسرائيل، ولدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة معها، وقبل كل شيء، عدد كبير من مواطنينا يعيشون في هذه الدولة”.
وأوضح: "لذلك، في هذه الحالة، نحافظ على العلاقات مع طرفي هذا الصراع".
وأشار المتحدث باسم الكرملين: "نحن نجري اتصالاتنا، لكن لسوء الحظ، هناك صيغ قليلة تبحث عن أسس للتسوية والتي لا تعمل بشكل فعال للغاية، كما أظهرت الممارسات الأخيرة".
واستدرك "لكن مع ذلك، نعتزم مواصلة بذل الجهود والقيام بدورنا فيما يتعلق بتقديم المساعدة في إيجاد سبل التسوية".
وحول وجود رهائن روس بيد حماس قال بيسكوف"نحن على اتصال مع الفلسطينيين. وبالفعل، كانت هناك معلومات تفيد بوجود أشخاص يحملون الجنسية الروسية من بين الرهائن. وتجري الاتصالات اللازمة لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، ومعرفة مصير هؤلاء الناس".
وبما يخص زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى موسكو أوضح بيسكوف: "لقد تم التخطيط لها مسبقًا"، وتابع "لا توجد تواريخ بعد. يمكن الاتفاق على التواريخ الدقيقة من خلال القنوات الدبلوماسية. حتى الآن ليس لدينا ما نقوله في هذا الشأن".
وتحدث بيسكوف عن موقف الكرملين من تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول تورّط روسيا في الأحداث في إسرائيل قائلًا: "قيمناها سلبيًّا (تصريحات زيلينسكي)، ليس لها أي أساس على الإطلاق. هذه عمليات مختلفة تمامًا، وهذا صراع طويل الأمد.. أعني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي له جذور عميقة جدًّا، والعديد من التناقضات العميقة. كثير من الناس يعرفون الخلفية.. لكن ليس الجميع يعرفون بالفعل الفروق الدقيقة".