روسيا تكشف عن مساع للتوصل لتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع كل من إسرائيل وفلسطين لإيجاد سبل للتسوية بين الجانبين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ونحن نواصل اتصالاتنا”، مضيفًا "نتحدث عن اتصالات على مستويات مختلفة، بما في ذلك المستويات العليا".

وأضاف بيسكوف: “لكن في الوقت نفسه، لدينا أيضًا علاقاتنا مع إسرائيل، ولدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة معها، وقبل كل شيء، عدد كبير من مواطنينا يعيشون في هذه الدولة”.

وأوضح: "لذلك، في هذه الحالة، نحافظ على العلاقات مع طرفي هذا الصراع".