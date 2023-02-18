ابنة زعيم كوريا الشمالية.. الوجه البريء لدولة منهمكة بتكديس السلاح

وجرت المباراة بين موظفي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، حيث فاز فريق الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن الأنظار لم تتوجه إلى مجريات المباراة، بقدر ما توجهت إلى المدرجات.

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية في كوريا الشمالية كيم وابنته يبتسمان ويصفقان من مقاعد كبار الشخصيات، حيث جلسا في الوسط بين كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

هذا الظهور العلني الجديد يأتي ضمن سلسلة من المناسبات التي ظهرت فيها الابنة الصغيرة برفقة والدها، وهو ما أثار التساؤلات حول دوافع هذا التصرف، وما إذا كان يتم إعداد الصغيرة لدور قيادي في المستقبل، في بلد لا يتوانى عن مقارعة واشنطن والغرب بعد جولات تفاوض وجهود دبلوماسية لم تسفر عن أي نتائج.

وما يميز هذا الظهور الجديد، الذي يعد السادس في غضون نحو ثلاثة أشهر، أنه جاء خلال مناسبة رياضية ترفيهية، على عكس الإطلالات السابقة للأبنة الصغيرة، التي ارتبطت بمناسبات عكست طموحات والدها في امتلاك الأسلحة النووية.

وظهرت الفتاة الصغيرة لأول مرة على وسائل الإعلام الحكومية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما اصطحبها والدها لمشاهدة اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأفادت تقارير غربية، آنذاك، أن "الكشف عن شخصية ابنة كيم جونغ أون أثار اهتمام محللي كوريا الشمالية أكثر بكثير من الأخبار عن الإطلاق الناجح لأقوى صاروخ باليستي عابر للقارات".

ووصفت التقارير الحدث بـ"المذهل"، مشيرة إلى أن صورة الفتاة كيم جو إي وهي تقف جنبًا إلى جنب مع والدها أثناء الاحتفال بإطلاق الصاروخ الباليستي عابر القارات، أمر من شأنه أن؟ يدعم فكرة أن هذه هي بداية تقديمها للجمهور كخليفة محتملة لوالدها في حكم البلاد".

لكن تقارير أخرى قالت في المقابل إن "النخب في كوريا الشمالية ليست مستعدة للترحيب بزعيم من الجنس الآخر.. وكيم جونغ أون قدم فقط استعراضًا يُظهر أنه أب محب، وليس مجرد ديكتاتور وحشي يطلق الصواريخ"، كما يصوره الغرب.

ونقلت التقارير عن البروفيسورة هيون إن إيه، المنشقة عن النظام الكوري الشمالي، والتي تعمل حاليًا في معهد إيوا لدراسات التوحيد في سول، عاصمة كوريا الجنوبية: "في كوريا الشمالية، لا يزال الجندر مهمًا حين يتعلق الأمر بالقيادة".

ورغم هذه العقلية، غير أن الظهور المتكرر للفتاة سرق الأضواء من كبار العسكريين والجنرالات المزينين بالأوسمة، ذلك أنه وعلى مدى سنوات، لم تأت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية على ذكر أطفال الزعيم الكوري، علمًا أن تقارير متطابقة تقول إن لدى الزعيم الكوري الشمالي ثلاثة أطفال، بنتين وصبيا.

ويحرص الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية على وصف الفتاة الصغيرة كيم جو إي بـ"المحبوبة" و"المحترمة"، وبأنها "الطفلة المفضلة" أو "الغالية" على قلب والدها.