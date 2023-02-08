كيم جونغ أون يزور ثكنات جيش كوريا الشمالية برفقة ابنته وزوجته
زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ثكنات ضباط الجيش الشعبي، برفقة زوجته وابنته، للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس القوات المسلحة.
ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء، صورًا لكيم جونغ أون مع ابنته وزوجته أثناء الزيارة.
وأشاد الزعيم الكوري الشمالي في كلمة ألقاها خلال مأدبة عقب الزيارة بالجيش الشعبي الكوري باعتباره "أقوى القوات في العالم"، وفقًا للوكالة الكورية.
وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن كلمة الزعيم الكوري الشمالي لم تحمل أي رسالة تستهدف كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.
وتأتي الزيارة وسط احتمال أن تنظم كوريا الشمالية عرضًا عسكريًّا ليليًّا يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية.
وكشف كيم جونغ أون عن ابنته الثانية، "جو-إيه"، للعالم الخارجي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ونشرت وسائل الإعلام، التي تسيطر عليها الدولة في بيونغ يانغ، حينها، صورًا خلال حضورهما تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -17".