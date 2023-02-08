كيم جونغ أون يزور ثكنات جيش كوريا الشمالية برفقة ابنته وزوجته

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن كلمة الزعيم الكوري الشمالي لم تحمل أي رسالة تستهدف كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة وسط احتمال أن تنظم كوريا الشمالية عرضًا عسكريًّا ليليًّا يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية.