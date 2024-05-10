صحيفة روسية تكشف "حيلة" النيجر للتعجيل برحيل القوات الأمريكية

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه تعد "أكبر قاعدة أمريكية في أفريقيا، وتبلغ قيمتها 110 ملايين دولار، وهي مملوءة بمعدات سرية للغاية، لدعم طائرات ريبر الثقيلة المسيرة".

وكشفت عن أحد أسباب ظهور الروس في هذه القاعدة وهو "عدم وجود أماكن أخرى لاستيعاب الدفعة الأولى من القوات الروسية في النيجر".

واستدركت "فزغلياد" بالقول: "ليس الافتقار إلى المباني وحده هو الذي أدى إلى القرب من الأمريكيين، إذ يواصلون إجراء مفاوضات صعبة مع حكومة النيجر الجديدة بشأن إجراءات وتوقيت سحب الوحدة التي قوامها 1100 فرد من قاعدتهم، والبنتاغون يماطل في الوقت".

وفي المقابل، تمارس قيادة النيجر أشكالًا مختلفة من "الحيل" الأفريقية من أجل ممارسة "ضغوط غير مباشرة" على الجانب الأمريكي، إذ يعد توطين الجنود الروس في القاعدة 101 إحدى هذه الحيل، بحسب الصحيفة.

والروس، بشكل عام، ليسوا ضد ذلك، وفقًا للتقرير، فظروف المعيشة في النيجر أبعد ما تكون عن المثالية، لذا، فإن القاعدة الأمريكية التي تتوافر فيها جميع وسائل الراحة تعد موقعًا ممتازًا للسكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجود العسكري الروسي في أفريقيا بدأ في التزايد بصورة حادة، وأنه في بداية مايو/ أيار، وقعت أحداث في العديد من بلدان وسط أفريقيا مرتبطة بشكل مباشر بالوجود العسكري الروسي القائم أو المتوقع هناك.

ورأت أن هذه الأحداث مجتمعة تؤكد "واقع القارة السوداء السياسي الجديد".