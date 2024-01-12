النيجر.. صراع نفوذ جديد بين روسيا وأمريكا

تمكنت موسكو في ظرف نحو 5 أشهر من الانقلاب العسكري في النيجر، وانشغال الولايات المتحدة بتطورات الأوضاع في غزة وأوكرانيا من "التسلل" إلى أحد حلفاء الغرب التقليديين وضمه إلى الخطط الجديدة لما بعد "الحرب الهجينة".

يأتي ذلك، وسط تسريب معلومات عن رغبة واشنطن في إعادة توجيه المساعدة المخصصة للنيجر لتقديم مساعدة للمناطق الساحلية في أفريقيا الغربية، وفقًا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبينما سيطر التوجّه الروسي لإنشاء هيكل عسكري جديد يسمى "فيلق أفريقيا" يعمل تحت إشراف وزارة الدفاع، تحدثت تقارير أمريكية عن مناقشة "البنتاغون" خطط إنشاء قواعد جديدة للطائرات بدون طيار مع عدة دول ساحلية في غرب أفريقيا كدعم للقاعدة الجوية الأمريكية "201" الموجودة في النيجر.