تقارير: بن غفير يتسبب بأزمة في إسرائيل إثر إقالة قائد شرطة تل أبيب

كشفت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، عما اعتبرت أنها "أزمة سياسية جديدة داخل إسرائيل"، بعد أن أصدرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا، قرارا يقضي بوقف أمر أصدره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بإقالة قائد شرطة تل أبيب.

وكان بن غفير قد أقال قائد شرطة منطقة تل أبيب عامي أشاد، من منصبه، الخميس؛ على خلفية فشله فيما أسماه التعامل مع تظاهرات اندلعت في مدينة تل أبيب، من قبل المعارضة الإسرائيلية.

وقال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي: "الوزير بن غفير، هو المسؤول عن تحديد وتوقيت قرار إقالة قائد شرطة تل أبيب".