بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفع من أجل تسوية في السودان

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين: إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في السودان على الرغم من إجلاء الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من البلاد أخيرًا.

وأوضح بوريل قبل اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل: "علينا أن نواصل الضغط من أجل تسوية سياسية. لا يمكننا تحمل انفجار السودان من الداخل لأن هذا سيرسل موجات من الصدمات في أفريقيا بأسرها".

وأضاف بوريل أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان لا يزال في البلاد.

وتابع: "القبطان هو آخر مَن يغادر السفينة. إنه في السودان لكنه لم يعد في الخرطوم".