وزير خارجية الصين لبلينكن: على أمريكا التوقف عن "التنمر" وكبح تقدم بلادنا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن كبح التقدم الصيني، وإن تكف عن "أسلوبها القديم المعتمد على التنمر أحادي الجانب".

وفي أحدث اتصال هاتفي بين الوزيرين قال وانغ إنه يتعين على الولايات المتحدة الالتفات إلى المخاوف المشروعة للصين، والتوقف عن كبح وتحجيم تطورها، وألا تعمل باستمرار على تحدي الخط الأحمر للصين من خلال "التكتيكات المرحلية" في إشارة إلى طريقة استخدام سلسلة من التحركات الصغيرة لتحقيق نتائج أكبر سيكون من الصعب تحقيقها بتحرك كبير واحد.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في بالي الشهر الماضي، وناقشا ملفات ساخنة منها تايوان في أول محادثات وجها لوجه بينهما منذ 2017.