تقرير أممي: مقتل أكثر من 200 عسكري ومسؤول أفغاني منذ سيطرة طالبان

قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 200 من رجال الجيش وقوات فرض القانون ومسؤولي الحكومة السابقين في البلاد قتلوا منذ أن سيطرت طالبان على السلطة، على الرغم من إصدار "عفو عام" عن الخصوم القدامى.

وقالت البعثة في تقرير، إنها سجلت ما لا يقل عن 218 عملية قتل خارج نطاق القانون على صلة بحركة طالبان منذ تولت السلطة في أفغانستان في منتصف العام 2021 وحتى يونيو/ حزيران الماضي.

وأضافت يوناما، أنه في معظم الحالات، احتجزت قوات الأمن القائمة بحكم الأمر الواقع، أفرادًا لفترة وجيزة في الغالب قبل أن يُقتلوا.

وقال كبار قادة طالبان، إن هناك عفوًا عن المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين بأمر من القائد الأعلى للحركة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان ردًّا على يوناما، إنها لم تتلق تقارير عن أي حالات عدم امتثال للنظام وسيتم التحقيق في أي وقائع حدثت.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن عمليات القتل "خيانة لثقة الشعب" إذ جرى التأكيد للضحايا بأنه لن يتم استهدافهم.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس، إن نطاق عمليات القتل "صادم"، متوقعًا أن يكون العدد الحقيقي أعلى.