من جانبها، دعت جمهورية التشيك، وبولندا، ودول البلطيق الثلاث، إلى فرض حظر كامل على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا.

وقالت رئيسة المفوضية، إن هذا الإجراء سيحرم روسيا من عائدات هذه الصادرات و"سيضمن عدم دخول الصادرات غير القانونية من الحبوب الأوكرانية التي سرقتها روسيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي".

وأضاف مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، أن هذه الرسوم الجمركية ستكون "باهظة" بهدف "تجفيف" مصدر دخل يسمح لموسكو بتمويل حربها ضد أوكرانيا، مع ذلك أوضح أن هذه الضرائب "لن تؤثر على روسيا".

"زعزعة استقرار" السوق الأوروبية

وأضاف المفوض الأوروبي أن الواردات من روسيا "زادت بشكل كبير في العام 2023. وهذه الرسوم الجمركية الباهظة ستجعلها غير قابلة للحياة تجاريًا"، مما يمنعها من "زعزعة استقرار" السوق الأوروبية.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، قال آرثر بورتييه، المستشار الاقتصادي في شركة أرجوس ميديا ​​البريطانية، إن "السوق الرئيس لروسيا ليس أوروبا، بل بقية العالم"، موضحًا أن "ذلك القرار طموح كبير.. ولكن الخوف ألا نكون مؤهلين في ضوء الكميات التي تستوردها أوروبا".

وأضاف أنه "منذ بدء الحملة بالفعل، أي من مطلع يوليو/تموز الماضي، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، استوردت أوروبا 290 ألف طن من القمح الليّن الروسي، وهو ما يمثل 4.5% فقط من إجمالي واردات هذه السلعة في أوروبا.

وتابع: "ينطبق الشيء نفسه على الذرة؛ فالذرة القادمة من روسيا لا تمثل سوى 2% من إجمالي الواردات".

ورأى آرثر بورتييه، أنه من وجهة نظر عالمية، فإن الإجراء الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لن يغير الوضع على المشهد الزراعي الأوروبي باستثناء قطاعات معينة على وجه الخصوص مثل القمح القاسي، معتبرًا أنه قرار سياسي أكثر من أي شيء آخر.

ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإجراء، دعم صادرات مزارعيه الذين يعانون من انخفاض أسعار الحبوب في السوق العالمية.

ومرة أخرى يقع الخطأ على عاتق روسيا، بين دول أخرى تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالقارة العجوز، ويمكنها تقديم موادها الغذائية بأسعار أقل، وفقًا للصحيفة التي أضافت أن روسيا تحتل المركز الأول بين المصدرين العالميين وتحقق محصولاً قياسيًا، أبرزها القمح الليّن، مما يؤدي إلى إغراق السوق العالمية.