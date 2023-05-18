مدن إسرائيلية تلجأ للمحاكم لعرقلة خطة ضرائب حكومية

أنهت بلديات في إسرائيل، اليوم الخميس، إضرابا استمر ثلاثة أيام، وقالت إنها ستلجأ بدلا من ذلك إلى المحاكم، في محاولة لعرقلة خطة حكومية لإعادة توزيع مخصصات الضرائب.

ويدور الخلاف حول اقتراح بإنشاء صندوق بإمكانه السحب من ضريبة العقارات التجارية التي تجمعها البلديات، على أن تُوزع بعد ذلك أموال الصندوق على مستوى إسرائيل لتكون حافزا على بناء المزيد من العقارات السكنية.

وتقول الحكومة إن الصندوق سيسهم في تخفيف نقص المساكن وخفض التكاليف التي ارتفعت على مدى 15 عاما بسبب الطلب القوي وقلة المعروض، فيما تقول مجالس البلديات إن هذا التدخل من السلطة الاتحادية يلحق الضرر بميزانياتها المحلية، ويستند إلى بيانات خاطئة من وزارة المالية.