إسرائيل.. المصادقة على قانون "الأرنونا" واستمرار إضراب السلطات المحليّة

وأضافوا أن "صندوق ضريبة الأملاك هو سرقة في وضح النهار، وهذه الحكومة قررت سرقة أموال ضريبة الأملاك الخاصة بالسلطات المحلية، وتقديمها للمستوطنات والمدن الحريدية. وبدلًا من الاستثمار في المجالات الصناعية والتوظيفية، تريد أن تضع يدها مرة أخرى في جيبك وتسرق منك حتى تتمكن من تشجيع الانحطاط والكسل والبطالة".

وتدّعي الحكومة الإسرائيلية أن "صندوق الأرنونا"، سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة "الأرنونا" التي تُجبى من المصالح التجارية وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.

في غضون ذلك، ستعود المدارس إلى دوامها الطبيعيّ، ونشاطها الكامل، بدءًا من اليوم الثلاثاء، بينما ستستمرّ السلطات المحلية في إضرابها حتى الخميس المقبل. كما سيتمّ تعليق عمل لجان التخطيط والبناء، ولن يتم إصدار تصاريح بناء.