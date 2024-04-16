"مأزق في إسرائيل".. كيف يمكن الانتقام من دون تصعيد؟

خلص المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه من أجل ردع إيران، يجب عليهم الرد على الوابل الصاروخي الضخم الذي وقع نهاية هذا الأسبوع، لكنهم يبحثون عن طرق لإيصال هذه الرسالة الصارمة من دون تصعيد الأزمة، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى: "القصة لم تنتهِ بعد"، وأضاف أن إيران "اتخذت هذا الإجراء الضخم لوضع قواعد جديدة من خلال قصف إسرائيل مباشرة؛ رداً على هجومها في الأول من نيسان/أبريل على عملاء إيرانيين في دمشق".

مضيفاً: "إذا لم نفعل شيئا، فسيعزز هذا الأمر من التفكير في إيران، مؤكدا: "نحن لا نسعى إلى تصعيد هذا الأمر ونريد احتواءه، لكن لا يمكننا تركه يمر".

وبحسب الصحيفة، تعزز موقف المسؤولين الإسرائيليين بما وصفه مسؤول كبير في إدارة بايدن بأنه نجاح "مذهل" في إسقاط أكثر من 300 قذيفة إيرانية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمساعدة شركائهم.