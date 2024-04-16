ترقب الرد الإسرائيلي على هجوم إيران يرفع أسعار النفط

وبحلول الساعة الـ(08:22 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران، 0.6 في المئة إلى 90.7 دولار للبرميل، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وقال كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، إن تل أبيب ليس أمامها خيار سوى الرد على الضربة التي شنتها طهران نهاية الأسبوع، حتى في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون أوروبيون وأمريكيون إلى ضبط النفس.

ويتحول تركيز المتداولين الآن إلى طبيعة الخطوة الإسرائيلية التالية وتوقيتها، فيما تحاول الدول الغربية إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "رد الفعل العدواني على الهجوم الإيراني" من شأنه أن يضر بمصالح إسرائيل.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل، وزعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 في المئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافًا إسرائيلية "بنجاح".