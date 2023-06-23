روسيا تتهم الغرب بمحاولة الوقيعة بينها وبين كازاخستان

اتهم مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، الغرب بمحاولة الوقيعة بين موسكو وكازاخستان من خلال التدخل في شؤون الدول ذات السيادة، وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

جاءت تصريحات مجلس الأمن في اليوم الذي يزور فيه الأمين العام للمجلس نيكولاي باتروشيف كازاخستان للقاء نظرائه في منطقة آسيا الوسطى.

ونقلت الوكالة عن ألكسندر شيفتسوف نائب باتروشيف قوله في ألما اتا "الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون دعم المشاعر القومية ونشر الأكاذيب والتلاعب بالرأي العام بما في ذلك عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية".

ورفضت كازاخستان، الغنية بالنفط والحليف القديم لروسيا وشريكها الاقتصادي الوثيق، دعم الموقف الروسي في الحرب مع أوكرانيا، وقالت إنها ستمتثل للعقوبات الغربية عليها.