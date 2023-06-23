زيلينسكي: روسيا تخفي جثث ضحايا سد كاخوفكا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بإخفاء جثث ضحايا انهيار سد كاخوفكا، جنوب أوكرانيا، هذا الشهر.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه مصور مساء الخميس: "شكَّل الأشرار الروس مجموعات خاصة هناك لرفع جثث الضحايا، وبالطبع، إخفائها"، وفقاً لوكالة "رويترز".

ووصف الوضع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بالمنطقة بأنه "كارثي، بعبارة ملطفة".

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن تدمير السد، الذي أدى إلى تدفق المياه عبر أجزاء من جنوب أوكرانيا، وخاصة منطقة خيرسون التي احتلتها القوات الروسية جزئيا.

واضطر كثير من السكان إلى الصعود إلى أسطح المنازل وانتظار المساعدة، واتهمت كييف قوات الاحتلال الروسية بالتقاعس عن مساعدة المتضررين.

وقدر وزير البيئة الأوكراني رسلان ستريليتس تكلفة الأضرار الناجمة عن الكارثة بأكثر من 1.5 مليار دولار حتى الآن.